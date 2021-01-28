Наразі кадрових питань у порядку денному роботи Верховної Ради немає.

Сьогодні парламент планує заслухати інформацію представників Національної комісіє, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про реалізацію законодавства щодо реформування ринку електроенергії та природного газу, здійснення в межах повноважень тарифної політики та необхідні заходи щодо захисту інтересів споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час кадрових питань у порядку денному роботи Верховної Ради на сьогодні немає, але вони не потребують включення до порядку денного, тому можуть розглядатися в будь-який момент.

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Раніше депутати заявляли, що в четвер може розглядатися питання про призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вчора повідомив, що відповідне подання фракція внесла уряду, але поки що на сайті парламенту немає проекту постанови від уряду про призначення Вітренка.

Разом з тим сьогодні у парламенті передбачається розгляд в повторному першому читанні доопрацьованих законопроектів щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України, а у другому читанні - проекту закону «Про Бюро економічної безпеки України».

Крім того, сьогодні парламент планує розглянути законопроект щодо використання вакцин в Україні, а також проект закону «Про конституційну процедуру».

Також депутати розглядатимуть законопроекти щодо збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації.

Планується розглянути проекти постанов «Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19», «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги», «Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності» і «Про премії Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

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Автор: Надя Пришляк