Члени РНБО розглянуть, зокрема, запровадження нових санкцій.

Рада нацбезпеки та оборони України на засіданні 26 лютого розгляне низку питань, пов’язаних з державною безпекою.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру РНБО.

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Наголошується, що на закритому засіданні члени Радбезу розглянуть проект «Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь».

Крім того, на засіданні йтиметься про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства; стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги, а також застосування санкцій.

Наслідки попередніх засідань РНБО

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: УНІАН