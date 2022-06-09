Саміт глав держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії 29-30 червня.

Президент України Володимир Зеленський буде брати участь в саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Мадриді.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє Politico.

За його словами, на саміті Альянсу потрібно приймати рішення щодо України.

"Буде участь президента Зеленського тим чи іншим чином на нашому саміті в Мадриді", - сказав Джоане.

За словами заступника генсека, на саміті лідерам країн-членам НАТО доведеться розглянути безліч питань.

"І я можу сказати з упевненістю і переконанням, що це насправді буде один з найбільш перетворюючих самітів в історії НАТО. Ми з нетерпінням чекаємо на дуже важливе десятиліття для нас. НАТО - це центральний елемент європейської безпеки", - підкреслив Джоане.

Він зазначив, що лідери країн-членів Альянсу ухвалять рішення про значно потужнішу присутність на східному фланзі НАТО від Балтійського до Чорного морів.

Також буде ухвалено нову Стратегічну концепцію НАТО.

Окремо розглядатимуться питання розширення Альянсу і політики "відкритих дверей".

Джоане висловив сподівання, що Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО.

Саміт глав держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії 29-30 червня.

Війна в Україні та НАТО:

19 травня 2022 року Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що не виключає, що війна в Україні може поширитися на сусідні країни.

30 травня стало відомо про те, що Польща планує збільшити витрати на оборону, оскільки поляки побоюються нападу Росії.

9 червня 2022 року в ЄС почалися наймасштабніші в історії навчання сил ППО НАТО.

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