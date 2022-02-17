Однак президент каже, що російська сторона не хоче спілкуватися.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин із Росією задля встановлення миру.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в Маріуполі.

"Щойно Росія публічно каже, що вона готова говорити щодо деескалації, готова говорити про двосторонні відносини, кожного разу після цього ми робимо запит до Росії, щоб ця зустріч у тому чи іншому форматі відбулася. Але, крім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова до розмови.

"Я готовий на будь-який формат", - сказав він.

Глава держави також розповів, що Україна подавала офіційні запити й намагалася зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним, коли зросли ризики ескалації на українських кордонах через концентрацію російських військ.

"Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонну розмову так само ніхто не підтверджує", - пояснив Зеленський.

За його словами, Україна також зацікавлена в ініціативах інших країн, які пропонують допомогу в організації зустрічі з російською стороною.

"Ми зацікавлені. Я не відмовив жодній із тих країн, які нам пропонували. Мало того – ми й самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах розмови з Російською Федерацією", – зауважив глава держави.

Як писав УНІАН, у Кремлі підтвердили, що офіційний Київ неодноразово пропонував провести зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Однак, в Росії хочуть знати мету таких переговорів.

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