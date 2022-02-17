Виступ може відбутися на одній із найближчих пленарних сесій.

Президента України Володимира Зеленського запросили виступити на сесії Європейського парламенту.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляється на сайті ОП.

Він провів телефонну розмову з керівником Кабінету президента Європейського парламенту Алессандро Кіоккетті, під час якої йшлося, зокрема, про слухання в Європейському парламенті щодо безпекової ситуації навколо України.

Зазначається, що Жовква назвав їх проведення "вчасним і дуже важливим", а також від імені глави держави подякував за запрошення Володимиру Зеленському виступити на одній із найближчих пленарних сесій Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент схвалив екстрену програму макрофінансової допомоги Україні для підтримки її економічної та фінансової стабільності в умовах ескалації з боку Росії.

На початку року Європейська комісія оголосила про започаткування нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. У лютому пропозицію Єврокомісії схвалили посли країн Євросоюзу.

За словами заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми, загалом Україна планує отримати кредитів на щонайменше 3 мільярди доларів для стабілізації фінансової системи.

Вас також можуть зацікавити новини: