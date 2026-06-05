Лист Зеленського до Путіна: нардеп розкрив, на що він розрахований

Цей лист перекидає мʼяч на сторону Путіна, і якщо він не погоджується на зустріч, то це робить очевидною його незацікавленість у мирі та перемовинах.

Лист президента Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна навряд чи матиме великий вплив на російське суспільство, але, можливо, змусить замислитися російські еліти.

Про це у коментарі УНІАН сказав Олександр Мережко, депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Він висловив думку, що цей лист показує світу, разом з президентом США Дональдом Трампом, волю України до миру.

"Він також є показовим у тому плані, що демонструє, що єдиною перешкодою на шляху до миру і справжніх перемовин є небажання Путіна. Путін не хоче навіть зустрітися з Зеленським. Трамп має зробити висновки і визнати відкрито, що проблема полягає не в позиції України, а виключно в Путіні, в його небажанні вести конструктивні перемовини", - підкреслив парламентар і додав, що цей лист робить очевидним, що Путін не бажає миру.

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Чому такий лист з’явився саме зараз, Мережко припустив, що це пов'язано з тим, що останніми місяцями Україна на фронті дедалі більше стає ефективною та сильною, а удари в глибину російської території погіршують становище агресора.

"Починати реальні перемовини завжди краще, коли вони ведуться з позиції сильної сторони і коли противник стратегічно починає програвати", - сказав він.

Вплив листа на росіян

Про вплив листа на рядових росіян депутат відповів, що хоча він насамперед розрахований на Путіна, він також адресований і звичайним росіянам, російським елітам та Заходу, в тому числі й Трампу:

"Лист показує, що Путін програє стратегічно, він веде свою економіку і державу до занепаду. Тому треба робити висновки. Не думаю, що лист матиме суттєвий ефект на російське суспільство, яке є тоталітарним, але, може, змусить замислитися російські еліти".

Посил для Заходу

Мережко висловив переконання, що лист показує західним партнерам, включно з Трампом, що Путін не хоче миру і не хоче навіть зустрітися із Зеленським.

"Треба вживати заходів, щоб змусити Путіна до справжніх перемовин і беззастережного припинення вогню", - наголосив парламентар.

Крім того, за словами нардепа, стиль листа відрізняється від інших публічних звернень, адже в ньому Зеленський нагадав Путіну, що майже половину з його 26 років при владі в Росії він провів у війні проти України, та підкреслив, що удари по Санкт-Петербургу не є межею українських можливостей. Мережко зауважив, що це доволі нестандартний крок.

"Неочікуваний і креативний. Він, так би мовити, перекидає мʼяч на сторону Путіна. Якщо він не погоджується на зустріч, то це робить абсолютно очевидним для всіх, що він не зацікавлений у мирі і перемовинах", - підкреслив депутат.

Зустріч із Путіним

Відповідаючи на запитання, чи зважиться все ж Путін на діалог із Зеленським, адже президент України запропонував йому зустріч, парламентар припустив, що Путін "побоїться і почне шукати приводу, щоб така зустріч не відбулася":

"Почне висувати завідомо неприйнятні вимоги".

Реакція на лист Зеленського до Путіна

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський написав відкритий лист Путіну. Він закликав російського диктатора завершити війну та перейти до прямих перемовин на рівні лідерів.

У відповідь на це речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що якщо Зеленський бажає зустрічі з Путіним, то нехай приїде до Москви. Він також зазначив, що в Кремлі знають про лист Зеленського, але Путіну про нього "доповідатимуть пізніше".

Водночас Трамп стосовно цього листа зазначив, що підтримує ідею особистої зустрічі лідерів двох країн, і додав, що обговорення можливості їхньої зустрічі його дуже тішать.

Згодом Пєсков повідомив, що Путіну доповіли про лист Зеленського, а також зауважив, що Росія не має офіційних каналів спілкування з Україною. Від озвучення інших деталей, зокрема, щодо реакції Путіна на цей лист, Пєсков відмовився.

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