Путіну доповіли про лист Зеленського: Кремль зробив заяву

При цьому речник Кремля уникнув відповіді на питання, якою була позиція Путіна щодо змісту листа.

Російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про відкритий лист президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ, передає канал "Дождь". У цьому листі український лідер висунув публічну пропозицію зустрітися за столом переговорів, але не в Москві.

"Путіну доповіли про лист Зеленського", - заявив Пєсков.

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Він додав, що Росія не має офіційних каналів спілкування з Україною. Від озвучення інших деталей, зокрема реакції Путіна на цей лист, Пєсков відмовився.

Окремо Пєсков заявив журналістам, що Кремль нібито сподівається на відновлення переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту в Україні. Водночас він не уточнив, який формат переговорів підтримує Росія.

Також речник Путіна заявив, що позиція Білого дому щодо України "одночасно послідовна і суперечлива".

"Вона послідовна з точки зору того, що зовсім недавно заявляв держсекретар Рубіо, який сказав, що "ну ми в цілому звичайно ми підтримуємо тільки один бік - це Україну -, і ми туди і зброю поставляємо і так далі". Ось, і це послідовно відбувається, тобто це дійсно це війна, яка була війною Байдена, власне Байден опосередкований", - заявив Пєсков.

При цьому він додав, що планів щодо зустрічі Путіна та президента США Дональда Трампа найближчим часом немає.

Відкритий лист Зеленського до Путіна

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист диктатору Путіну, у якому запропонував особисто зустрітися й вказав низку країн, де може відбутися ця зустріч.

Речник Путіна Пєсков відразу заявив, що в Кремлі знають про відкритого листа Зеленського, але Путіну про нього "доповідатимуть пізніше".

Крім того, також президент США Дональд Трамп відповів, що думає про відкритого листа президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля. Він підтримав ідею особистої зустрічі лідерів двох країн й додав, що обговорення можливості їхньої зустрічі його дуже тішать.

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