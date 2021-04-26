За словами глави держави, наразі є можливість запобігти трагедії на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада має зробити усе можливе для того, щоб тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не перетворилися на «зону відчуження».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу щодо вручення ліцензії на експлуатацію ядерної установки «СВЯП-2» (сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу) у Чорнобилі.

«35 років тому сталася ця трагедія, і можна провести паралель із сучасною трагедією, яка є в Україні, на сході, де йде війна. Тоді, 35 років тому, це була спільна загроза усьому світові, і 600 тис. ліквідаторів працювали над тим, щоб зберегти життя людей», - заявив він.

За словами глави Української держави, тоді українці та росіяни були по один бік, діяли разом для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. «Сьогодні, коли ми говоримо про війну на Донбасі, ми, на жаль, по різні боки», - наголосив він.

«Наше завдання, як держави, зробити все, щоб відроджувати життя. Але скільки років минуло? Дуже не хочеться, щоб на Донбасі сталася така ж трагедія, щоб Донбас перетворився на «зону відчуження», - наголосив він.

Річниця Чорнобильської катастрофи

Сьогодні, 26 квітня, 35-а річниця Чорнобильської катастрофи — техногенної екологічно-гуманітарної катастрофи, спричиненої двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території України (колишньої УРСР), в ніч на 26 квітня 1986 року.

Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу проголошено 8 грудня 2016 року резолюцією A/RES/71/125 Генеральної асамблеї ООН. День пам’яті відзначається щорічно 26 квітня, починаючи з 2017 року.

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Автор: Костянтин Гончаров