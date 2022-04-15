Президент відкинув можливість свого від'їзду з України.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому з початку повномасштабної війни з Росією не виїхав за кордон попри отримання подібних пропозицій.

Про це йдеться в його інтерв'ю BBC.

"Мені не все одно просто, що відбувається в моїй країні. Мені не все одно, що відбувається з українцями. Я один з них. Як я можу це кинути? Це неможливо просто, неможливо. У мене навіть думки не могло бути такою. У мене не було б навіть думки такої, якби я не був президентом. Я був би в Україні. Як я можу це все залишити? А зараз, коли це для мене висока відповідальність, я не міг цього зробити. Це по-перше", - зазначив глава держави.

Він також висловив переконання, що його від'їзд зіграв би на руку ворогові.

"А по-друге, це один з ключових показників, те, про що ми з вами говорили. Це була велика операція. Я впевнений, що це був би один з кроків дестабілізації нашої країни. Це був би точно розкол. І не було б такої єдиної позиції Збройних сил, президента і народу України", - пояснив Зеленський.

У відповідь на уточнюючі запитання журналіста президент також заявив, що не сподівається, а впевнений у перемозі України у війні з РФ.

Раніше Зеленський розповів, як розповів, як змінив думку про багатьох світових лідерів.