Йдеться про створення 15 сільських, селищних та міських військових адміністрацій.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області.

Відповідний указ від 19 вересня №658/2022 опубліковано на сайті глави держави.

Так, президент постановив утворити Асканія-Нову, Великолепетиську, Верхньорогачицьку, Горностаївську селищні військові адміністрації та Зеленопідську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області.

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Крім того, указом передбачено створення Калинівської селищної військової адміністрації, Милівської та Борозенської сільських військових адміністрацій Бериславського району, Новотроїцької селищної військової адміністрації Генічеського району, Мирненської селищної військадміністрації та Новомиколаївської сільської військової адміністрації Скадовського району, а також Херсонської міської військової адміністрації, Станіславської, Ювілейної та Великокопанівської сільських військових адміністрацій Херсонського району.

Зеленський доручив Генштабу Збройних сил України та Херсонській облдержадміністрації здійснити заходи, пов’язані з утворенням вищезгаданих військових адміністрацій.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення ще чотирьох міських військових адміністрацій на Донеччині.

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