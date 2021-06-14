Лідери країн закликали Росію відвести війська від кордону України.

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) за підтримку незалежності та суверенітету України.

Про це повідомляється на сайті Президента України.

Вони закликали Росію діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань, відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію в окупованому Криму.

Читайте такожНазвано терміни зустрічі Зеленського з Байденом у Вашингтоні"Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", – йдеться у комюніке.

Лідери G7 підтримали Нормандський переговорний процес.

Також вони закликали Росію та збройні формування, які вона підтримує, знову взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню.

"Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим – це Україна", – сказав Зеленський.

Зустріч "Великої сімки"

Голови держав і урядів країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) закликали Російську Федерацію відвести війська від східних кордонів України.

Вони звернулись до Росії через застосовування хімічної зброї та кібератак.

Також лідери виступили за притягнення до відповідальності винних у збитті літака "Міжнародних авіаліній України".

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Автор: Людмила Жерновська