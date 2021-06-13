Лідери країн "Великої сімки" закликають РФ припинити "дестабілізаційну поведінку і згубну діяльність".

Голови держав і урядів країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) звернулись до Росії через застосовування хімічної зброї та кібератак.

Про це йдеться в комюніке саміту лідерів G7, які зустрілися на британському курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі.

Лідери G7 підтвердили інтерес до розвитку стабільних і передбачуваних відносин з Росією і продовжать взаємодіяти з РФ у тих напрямках, які мають спільний інтерес.

"Ми підтверджуємо наш заклик до Росії припинити її дестабілізаційну поведінку і згубну діяльність, включаючи її втручання у демократичні системи інших країн, та виконувати її міжнародні зобов'язання з прав людини", - наголосили лідери G7.

"Ми закликаємо Росію терміново розслідувати і переконливо пояснити застосування хімічної зброї на її території, припинити систематичне придушення незалежного громадянського суспільства і медіа", - йдеться в комюніке.

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Також лідери "Великої сімки" закликають РФ встановити, припинити діяльність і притягти до відповідальності тих, хто на її території здійснює хакерські атаки за допомогою вірусного програмного забезпечення для вимагання даних, зловживає віртуальними валютами для відмивання коштів внаслідок хакерських атак, а також здійснює інші кіберзлочини.

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Автор: Віталій Саєнко