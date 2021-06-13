Держави "Великої сімки" не зазначили, на скільки конкретно хочуть збільшити щорічний внесок у 100 млрд дол.

Лідери держав "Великої сімки" (G7) домовилися збільшити свій внесок, який наразі становить 100 млрд доларів на рік, щоб допомогти біднішим скоротити викиди вуглецю та подолати глобальне потепління.

Згідно з повідомленням, у 2009 році розвинені країни домовились в ООН спільно вносити до 2020 року 100 млрд доларів на кліматичне фінансування для бідніших країн. Оскільки багато з них стикаються із штормами та посухами, що погіршуються зміною клімату, повідомляє Reuters.

Так, у неділю лідери G7 домовились про збільшення обсягів такого фінансування на рік, проте точні цифри та заходи, які будуть направленні на захист від кліматичних змін, не були озвучені.

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У проекті комюніке сім держав - США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія - підтвердили своє зобов'язання "мобілізувати 100 млрд доларів на рік із державних та приватних джерел до 2025 року".

І, крім того, закликали всі розвинені країни вдосконалити та збільшити свій внесок у міжнародне фінансування заходів із протидії кліматичних змін.

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Автор: Ганна Бредіхіна