Президент України наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем подальші кроки щодо підтримки України з боку ЄС.

Як повідомили у прес-службі глави держави, Зеленський провів телефонну розмову з Мішелем.

"Лідери обговорили безпекову ситуацію навколо нашої держави, а також кроки, що здійснюються з метою деескалації та досягнення миру в межах наявних переговорних форматів, зокрема в Нормандському", – йдеться у повідомленні.

Зеленський і Мішель обмінялися думками та оцінками щодо останніх міжнародних заходів, перемовин та контактів зі стратегічними партнерами.

Президент України наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.

"Ми виступаємо за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту. Ми не будемо піддаватися на провокації", – сказав глава держави.

У цьому зв’язку він подякував Мішелю та лідерам ЄС за те, що їхні дипломати залишаються в нашій країні та підтримають нас, виконуючи свою роботу.

"Ми розуміємо всі ризики та готові до розвитку будь-якого сценарію. Але ми перебуваємо в цій ситуації з 2014 року. А сьогодні для нас найбільший ворог – це паніка", – наголосив Зеленський.

Президент України також заявив про необхідність запровадження превентивних санкцій проти РФ з метою стримування агресивних намірів Кремля.

Окрему увагу було приділено підвищенню оборонної та фінансової стійкості України на тлі поточних викликів та подальшої практичної взаємодії з Євросоюзом.

Глава держави подякував за рішення ЄС щодо надання пакету макрофінансової допомоги для України.

Зеленський також підтвердив незмінність євроінтеграційного курсу України та наголосив на необхідності визначення чітких перспектив з боку Європейського Союзу щодо повноправного членства нашої держави.

Зі свого боку президент Європейської ради підтвердив рішучу й непохитну підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також її євроатлантичних прагнень.

Нагадаємо, Росія 2014 році захопила український Крим і вдерлася на частину Донбасу.

Наприкінці 2021-го РФ стягнула війська до українського кордону, в Україні та на Заході заговорили про загрозу вторгнення.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков говорив, що уздовж кордону України та з боку РФ й Білорусі і захоплених територій перебувають 140 тисяч військових.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що РФ може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який час, зокрема, під час зимових Олімпійських ігор.

Раніше в Раді нацбезпеки і оборони України стверджували, що російських військ біля українського кордону не вистачить для реалізації повномасштабного вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: