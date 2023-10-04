Президент проведе у Харківській області наради з усіма, хто відповідає за захист та підготовку до зими.

Президент України Володимир Зеленський інспектує підготовку до зими у Харківській області.

"Харківщина. Цілий день роботи в регіоні. Наші воїни. Купʼянський, Лиманський напрямки. Пишаюся кожним захисником, кожною захисницею!", - повідомив президент.

Зокрема, в регіоні відбудуться важливі наради з військовими, обласним управлінням СБУ та обласною поліцією. "Доповідь генерала Сирського. Нарада з усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими. Ключові питання – енергетика та відбудова", - додав Зеленський.

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"Сьогодні проведу окрему нараду з урядовцями щодо стану виконання доручень, які давалися", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, минулого місяця президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Візити Зеленського

3 жовтня президент відвідав бригади, що воюють на Куп'янському і Лиманському напрямках. Він зокрема оглянув техніку - танки Leopard 2 та шведські БМП, що брали участь у боях на Харківщині. З комбригами та комбатами президент обговорив оперативну ситуацію на полі бою. Бійців, що особливо відзначилися, та військових медиків - нагородив.

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