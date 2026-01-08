Зеленський призначив нових голів чотирьох ОВА: про кого йдеться

Також визначено очільника ще однієї області.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення голів чотирьох обласних військових адміністрацій. Відповідні укази опубліковані на сайті президента України.

Вінницьку ОВА очолить Наталя Заболотна, Дніпровську - Олександр Ганжа, Полтавську - Віталій Дяківнич, а Чернівецьку - Руслан Осипенко.

Крім того, у своєму зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що вже було погоджено кандидатуру очільника Тернопільської ОВА.

Відео дня

"І загалом кадрові рішення продовжимо", - додав президент у зверненні.

Інші звільнення в Україні

Нагадаємо, раніше президент заявив, що в Україні також планується провести ротацію у силових структурах. Пізніше стало відомо про те, що посаду очільника Служби безпеки України покинув Василь Малюк. За його словами, він залишиться у системі і зосередиться на реалізації спецоперацій.

Тимчасово виконуючим обовʼязки глави СБУ став начальник центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара. Тоді повідомлялося, що призначення Хмари пов'язане з акцентом на бойову роботу та масштабування досвіду ЦСО "А".

Вас також можуть зацікавити новини: