Зеленський призначив нових голів чотирьох ОВА: про кого йдеться

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення голів чотирьох обласних військових адміністрацій. Відповідні укази опубліковані на сайті президента України.
Вінницьку ОВА очолить Наталя Заболотна, Дніпровську - Олександр Ганжа, Полтавську - Віталій Дяківнич, а Чернівецьку - Руслан Осипенко.
Крім того, у своєму зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що вже було погоджено кандидатуру очільника Тернопільської ОВА.
"І загалом кадрові рішення продовжимо", - додав президент у зверненні.
Інші звільнення в Україні
Нагадаємо, раніше президент заявив, що в Україні також планується провести ротацію у силових структурах. Пізніше стало відомо про те, що посаду очільника Служби безпеки України покинув Василь Малюк. За його словами, він залишиться у системі і зосередиться на реалізації спецоперацій.
Тимчасово виконуючим обовʼязки глави СБУ став начальник центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара. Тоді повідомлялося, що призначення Хмари пов'язане з акцентом на бойову роботу та масштабування досвіду ЦСО "А".