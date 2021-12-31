Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Сухачова директором Державного бюро розслідувань.
Відповідний указ №691/2021 від 31 грудня оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років", - йдеться в указі.
Як повідомляв УНІАН, Сухачов виконував обов’язки директора ДБР з вересня 2020 року.
Досі повноваження директора ДБР виконував заступник директора Олександр Соколов.
Сухачов народився у 1978 році у Харкові. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".
Доктор юридичних наук, заслужений юрист України.
З 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБУ.
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За результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 року був призначений на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань.
Як вже повідомляв УНІАН, Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА. Раніше Олег Синєгубов очолював Полтавську ОДА.