За словами президента, "скоро, коли все буде готове", суспільство дізнається деталі майбутніх домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що Україна дуже виважено ставиться до кола країн-партнерів у договорі про гарантії безпеки для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо заяви радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка про те, що юридичні радники готують базову угоду щодо гарантій безпеки, і що там будуть запропоновані певні пакетні рішення.

"Ми дуже серйозно відносимося до того майбутнього документу. І дуже виважено відносимося до кола країн-партнерів, які повинні нас не підвести. В будь-якому випадку і в будь-якій агресії майбутній. А все може бути у майбутньому", - сказав президент.

Зеленський додав, що попри те, що він вважає, що на сьогодні для України важливо розв'язати питання сучасної війни з Росією, і відновити свою територіальну цілісність, "ми вже розуміємо, що нам не просто з такими сусідами, і тому ми говоримо про фундаментальний договір".

"Фундаментальні обов'язки. Обов'язки, які на себе можуть взяти країни-гаранти безпеки. Тому так детально ми підходимо до цього питання", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що договір готується.

"Це правда, що безпекові радники або представники тих чи інших лідерів майбутнього кола гарантів безпеки збираються. Це правда, що вони обговорюють питання на різних рівнях, онлайн і офлайн... І скоро, коли все буде готове, я думаю, що обов'язково наше суспільство, наші журналісти всі побачать деталі майбутніх домовленостей", - сказав Зеленський.

Він також додав, що гарантії у договорі будуть "як об'єднані, так і поодинокі". "Вони точно будуть різні. Але все ж таки я хотів би, щоб ми з вами дочекалися до вже продуманого, проговореного і підкріпленого підтримкою тих чи інших лідерів результату", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

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