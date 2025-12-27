Зеленський про гарантії безпеки: Україна має 'червоні лінії'

Зазначає, що чутливими є питання територій, ЗАЕС.

Є сьогодні червоні лінії для України і українського народу, але потрібно працювати над тим, щоб було мінімум неузгоджених питань. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам.

"Безумовно, є червоні лінії сьогодні для України і українського народу. І я впевнений, що є компромісні пропозиції", - зазначив він. При цьому додав, що у ворога також є свої цілі, котрі Україна знає. "Всі ці питання, вони дуже чутливі, це і території, і ЗАЕС, де ви знаєте мою позицію, що юридично ми нічого визнавати не будемо в будь-яких умовах", - зазначив він.

За його словами, перед ухваленням рішень буде комунікування з людьми, бо народ України головний. Він зазначив, що це відбуватиметься обговорення в суспільстві ,через проведення референдуму, або йтиметься про законодавчі зміни.

"Але найголовніше, на що б я звернув сьогодні увагу – це на гарантії безпеки. Окрім територіальних питань, Запорізької станції, є гарантії безпеки, які для нас дуже важливі. Ось сьогодні Росія продемонструвала, як вона реагує на мирні перемовини України і Сполучених Штатів Америки щодо закінчення війни Росії проти України. Вони масово атакували Україну. Саме на шляху до мирних переговорів Росія показує свою відповідь на це", - наголосив Зеленський.

При цьому додав, що гарантії безпеки мають бути такими, щоб Україна була захищена. Він наголосив, що американська сторона підіймає питання щодо референдуму або щодо виборів,то вони точно не можуть відбуватися під ворожими атаками.

Зеленський наголосив, що сьогодні, на шляху до Флориди, перебуваючи в Канаді, матиме розмову з європейськими лідерами, підтримка яких важлива Україні.

"У нас не вистачає додаткових систем ППО, і ви це бачите, вони це знають, всі деталі від нас вони отримали. Нам потрібні системне постачання систем і ракет. Ракет потрібно більше. Росія атакує більшою кількістю і дронів, і ракет", - сказав він.

Переговори про мир - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія говорить "Кинжалами" та "Шахедами" на тлі зусиль щодо завершення війни.

Він сказав, що РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних БПЛА. Всього з ночі до ранку росіяни запустили майже 500 дронів, зокрема "Шахедів", та 40 ракет, серед яких аеробалістичні "Кинжали".

Основна мішень – це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура. На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину.

