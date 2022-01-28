При цьому він наголосив, що "президент Байден нічого не винен Україні".

Президент Володимир Зеленський сподівається на створення майданчика для перемовин у форматі Україна - США - Росія для досягнення миру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ.

"Ми хочемо повернути наші території, ми хочемо зупинити війну... Що може зробити президент Байден? Я не знаю, чи він може, я хотів би вірити, що він це може і що він це зможе - щоб у нас був майданчик для перемовин у форматі США, Росія та Україна... Я кожного разу пропоную ті чи інші кроки від нашої держави. Я не хочу зараз говорити про деталі, вони початкові, але ми говоримо", - зазначив Зеленський.

При цьому він наголосив, що "президент Байден нічого не винен Україні".

"Я не критикую президента Байдена. Я критично ставлюся до будь-кого і критично ставлюся сам до себе", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ президент також оцінив імовірність вторгнення Росії.

"Імовірність атаки є, вона нікуди не пішла. Вона є. Вона була у 2021 році така сама. У 2020 році вона була менша. У 2019 році вона після "нормандського формату" була ще менша", - зазначив глава держави.

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