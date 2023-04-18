Опозиціонеру можуть додати до строку ще п'ять років в'язниці.

У російській колонії побили опозиціонера Олексія Навального і пообіцяли відкрити проти нього нову кримінальну справу. Про це повідомив його адвокат Вадим Кобзєв.

Стверджується, що співробітники колонії влаштували "провокацію" проти опозиціонера – до нього в камеру підселили співкамерника, що "має великі проблеми з побутовою гігієною".

"Запах в камері був такий, що увійти туди було неможливо. Навальний входити в камеру відмовився і заявив адміністрації (на відеореєстратор), що проти нього здійснюється провокація", — розповів Кобзєв.

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Адвокат стверджує, що тюремники силою затягли Навального в камеру. Причому один з охоронців вдарив його коліном в пах, хоча опозиціонер не чинив опору.

"Опинившись в камері, Навальний насильство по відношенню до співкамерника не застосував, однак, схопивши за комір, потягнув його до виходу", – пише адвокат.

Після цього охоронці заблокували і притиснули Навального до стіни, а присутнє при цьому інциденті начальство колонії "радісно повідомило", що тепер проти опозиціонера відкриють нову кримінальну справу за статтею про дезорганізацію діяльності колонії. За це дають до 5 років позбавлення волі.

За словами юриста, після цього начальники колонії "пішли оформляти папірці, забравши з собою нещасного бомжа".

Справа Навального

Олексій Навальний довгий час залишався неформальним лідером російського опозиційного руху. У 2020 році ФСБ навіть намагалася отруїти його, але опозиціонер дивом вижив.

Взимку 2021 року, скориставшись формальним приводом, російська влада відправила Навального до в'язниці на два роки і вісім місяців. Минулого року опозиціонеру додали ще дев'ять років колонії нібито за велике шахрайство.

У березні цього року американська кіноакадемія присудила "Оскар" документальному фільму про Олексія Навального.

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