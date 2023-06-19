Путін твердо вирішив відправити свого ворога до в'язниці на все життя.

У Росії розпочався новий суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Цього разу йому загрожує до 30 років в'язниці за "екстремізм", повідомляє "Медіазона".

Перше судове засідання провели прямо в одному з приміщень колонії № 6 у Володимирській області, де Навальний відбуває "покарання" за попередніми вироками. Цього разу йому закидають створення "екстремістського співтовариства", заклики до "екстремізму", створення некомерційної організації, що зазіхає на права громадян, фінансування екстремізму, залучення неповнолітніх у вчинення небезпечних дій, а також в реабілітацію нацизму.

Разом з Навальним судять колишнього технічного директора ютьюб-каналу "Навальний Live" Даніеля Холодного.

Журналістів, як і батьків Навального, до зали судового засідання не пустили. Спочатку для них велася відеотрансляція в окреме приміщення. При цьому якість звуку було настільки жахливим, що слова говорили було вкрай важко розібрати.

Пізніше трансляцію відключили зовсім. Суддя вирішив, що суд повинен проходити в закритому режимі, пославшись на необхідність забезпечити безпеку учасників процесу. Адвокати підсудних на це зазначили, що в справі немає держтаємниці, а сам судовий процес і так проходить в колонії – "безпечніше місця, ніж те, де ми зараз, не існує".

Тим часом сам Навальний у своїх соцмережах опублікував пост, в якому заявив про запуск великої агітаційної кампанії проти війни і проти Путіна.

"Ми будемо вести виборчу кампанію проти війни. І проти Путіна. Саме так. Довгу, наполегливу, виснажливу, але принципово важливу кампанію, де будемо налаштовувати людей проти війни", – йдеться в телеграм-каналі Навального.

Справа Олексія Навального

Протягом останніх десяти з гаком років Олексій Навальний став неформальним лідером російської опозиції. Створений ним "Фонд боротьби з корупцією" де-факто виконував функції політичної партії, що бореться проти Кремля доступними легальними засобами.

У 2020 році Навальний ледь не помер після того, як його отруїли імовірно бойовою отрутою "новачок" агенти ФСБ. Навального врятувала випадковість, а відновиться він зміг завдяки лікуванню в Німеччині.

Взимку 2021 Навальний повернувся в РФ з Німеччини і відразу ж був відправлений у в'язницю на два роки під формальним приводом. Навесні 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Навальному додали ще дев'ять років тюремного ув'язнення нібито за велике шахрайство. Його звинуватили в розтраті грошей "Фонду боротьби з корупцією".

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