Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого Кремль звинувачує в "екстремізмі", сьогодні, 4 серпня, отримав 19 років колонії особливого режиму.
Як повідомляє телеканал "Дождь", звинувачення вимагало для нього 20 років позбавлення волі.
Опозиціонера звинувачували за шістьома статтями:
- створення екстремістської спільноти,
- заклики до екстремізму,
- створення НКО, яка зазіхає на права громадян,
- фінансування екстремізму;
- залучення неповнолітніх до небезпечних дій та реабілітації нацизму.
"Як розповідав директор ФБК Іван Жданов, звинувачення Навального пов'язані з роботою його штабів та фонду, збором донатів, твітами колишнього оператора ФБК Павла Зеленського про самоспалення журналістки Ірини Славіної, участю в мітингах людей молодших 18 років, а за статтею про реалізацію нацизму — з публікацією волгоградським штабом колажу з облитим зеленкою монументом "Батьківщина-мати кличе!" на знак солідарності з Навальним після нападу на нього у 2017 році", - йдеться у повідомленні.
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