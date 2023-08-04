Навального звинувачували за шістьома статтями.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого Кремль звинувачує в "екстремізмі", сьогодні, 4 серпня, отримав 19 років колонії особливого режиму.

Як повідомляє телеканал "Дождь", звинувачення вимагало для нього 20 років позбавлення волі.

Опозиціонера звинувачували за шістьома статтями:

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створення екстремістської спільноти,

заклики до екстремізму,

створення НКО, яка зазіхає на права громадян,

фінансування екстремізму;

залучення неповнолітніх до небезпечних дій та реабілітації нацизму.

"Як розповідав директор ФБК Іван Жданов, звинувачення Навального пов'язані з роботою його штабів та фонду, збором донатів, твітами колишнього оператора ФБК Павла Зеленського про самоспалення журналістки Ірини Славіної, участю в мітингах людей молодших 18 років, а за статтею про реалізацію нацизму — з публікацією волгоградським штабом колажу з облитим зеленкою монументом "Батьківщина-мати кличе!" на знак солідарності з Навальним після нападу на нього у 2017 році", - йдеться у повідомленні.

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