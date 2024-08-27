Зеленський заявив, що операція в Курській області вже є успішною.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у вересні планує, в тому числі обговорити операцію наших Сил оборони в Курській області. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час прес-конференції за результатами форму "Україна 2024. Незалежність".

"Курщина є частиною плану, про який я буду говорити з президентом Байденом. Принаймні, - один із етапів цього плану. Головний момент в цьому плані - це примус Росії закінчити війну, дуже хочеться - справедливо для України. І якщо цей план буде прийнятий, і друге, що важливо, як ми з вами з'ясували, прийняти - це одне, а ще виконати - це друге. Так от, якщо ці два елементи спрацюють, ми дуже віримо, що спрацює головна мета", - заявив він.

Також Зеленський заявив, що операція в Курській області вже є успішною.

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"Я дійсно так вважаю. І зі мною погоджуються західні колеги. Багато рішень вже є, тому що вже є успіх на Курщині", - запевнив Зеленський.

Зеленський анонсував зустріч із Байденом - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент заявив, що наразі дуже багато речей залежить від позиції США, тому потрібно більше працювати з Вашингтоном. Зокрема, у вересні можлива зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом.

За його словами, інколи спостерігається затримка з наданням допомоги від США, однак від партнерів усі пакети отримано: "Ми не можемо говорити про діючого президента як про президента минулого. Це не правильно. В нас сьогодні є відносини, вони серйозні. Я готуюся до нашої зустрічі у вересні. Дай бог, що я зможу дозволити собі бути на Генасамблеї ООН", – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що досить багато речей залежить сьогодні від США, зокрема, натякнув, що залежить і рішення ряду європейський країн щодо дозволу Україні бити їхніми ракетами по військових об’єктах на території Росії: "І навіть багато рішень в Європі щодо дозволів, ви знаєте про що я говорю, також залежать від позитивного рішення в Білому домі. Тому нам потрібно більше працювати", – підкреслив Зеленський.

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