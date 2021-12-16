За словами президента, об’єднаної позиції держав-членів НАТО щодо військової допомоги Україні немає, але за підтримки генсека НАТО "ми знаходимо інші кроки для вирішення цих питань".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував блокування Німеччиною та Нідерландами процесу отримання Україною зброї через агенцію НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Брюсселі, коментуючи блокування з боку Німеччини та Нідерландів отримання Україною зброї через агенцію НАТО.

Читайте такожБілий дім закликали прискорити постачання зброї УкраїніЗеленський зазначив, що це питання він сьогодні обговорив із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Об’єднаної позиції щодо вступу України в НАТО серед 30 держав поки що немає, але більшість країн нас підтримує. Так само немає об’єднаної позиції серед держав щодо військової допомоги. Але, з усім тим, я відчуваю повну підтримку генсекретаря і ми знаходимо інші кроки для розв'язання цих питань", - заявив він.

Що передувало

1 червня в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Володимир Зеленський висловив думку, що ФРН може надати Україні ракетні та патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіотехнічні засоби та інше озброєння.

9 червня на той час міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що постачання до України зброї німецького виробництва може негативно вплинути на переговори з Росією щодо необхідності проведення зустрічей у "нормандському форматі".

За даними BILD, за ініціативи Меркель Німеччина наклала вето на продаж Україні антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

На прохання колишньої канцлерки до рішення Німеччини приєдналися і Нідерланди, оскільки Меркель нібито не хотіла, щоб Німеччина була єдиною країною, яка виступає проти надання озброєння Україні на тлі загострення російської агресії.

Пізніше глава МО України Олексій Резніков в інтерв’ю газеті Financial Times, поскаржившись на позицію колишнього керівництва ФРН щодо врегулювання ситуації на Донбасі, фактично підтвердив твердження анонімних джерел BILD про причетність до блокування передачі зброї особисто Меркель.

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Автор: Антоніна Доломанжи