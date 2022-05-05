Раніше президент Штайнмаєр повідомляв, що керівництво в Києві відхилило його візит, а канцлер Шольц заявляв, що після цього не планує відвідувати Україну.

Президент України Володимир Зеленський запросив федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За даними видання, глави держави говорили телефоном 45 хвилин, а Зеленський запросив Штайнмаєра і весь федеральний уряд відвідати Київ, тобто й канцлера Олафа Шольца.

"Сторони домовилися залишити минуле позаду і зосередитися на майбутній співпраці", - сказав виданню прес-секретар президента України.

Візит Штайнмаєра в Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 травня, президент України Володимир Зеленський і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провели телефонну розмову. Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що "Німеччина залишається потужним союзником України", а про деталі розмови вийде офіційне повідомлення.

Раніше, у квітні, Штайнмаєр, перебуваючи у Варшаві, повідомив, що керівництво в Києві відхилило його візит в Україну. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом з балтійськими колегами відвідати українську столицю. За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити в Києві через його тісні зв'язки з Росією. При цьому сам політик після вторгнення РФ в Україну засудив дії Путіна і навіть закликав залучити політичне керівництво РФ до трибуналу.

Тоді канцлер Олаф Шольц висловив роздратування з приводу відмови у приїзді Штайнмаєра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульовано і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

В інтерв'ю німецькому громадському мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

Вас також можуть зацікавити новини: