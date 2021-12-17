Президент наголосив, що цінує тверду та незмінну підтримку Великою Британією суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон обговорили питання енергетичної безпеки та деескалацію ситуації навколо України.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки. Скоординували подальші кроки щодо деескалації ситуації навколо України та щодо мирного врегулювання на Донбасі", - написав він.

Президент наголосив, що цінує тверду та незмінну підтримку Великою Британією суверенітету й територіальної цілісності України.

Читайте такожЕксперт пояснив, в якому випадку Росія піде у наступ на УкраїнуПрем'єр Британії розповів президенту України останню інформацію про розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася раніше на цьому тижні.

Зокрема, Джонсон підтвердив повідомлення, яке було доведене до Путіна, про підтримку Британією територіальної цілісності України.

У зв'язку з цим, голова британського уряду наголосив, що Сполучене Королівство застосує усю свою дипломатичну і економічну міць, у взаємодії з союзниками, аби запобігти будь-якій російській агресії стосовно України.

Також Джонсон і Зеленський обговорили важливість зменшення залежності України й інших європейських держав від російського газу та необхідність розвитку "зелених" і диверсифікованих джерел енергії.

Обоє лідерів погодились, що продовження діалогу має значення, в тому числі з Росією, і лідери Британії і України прийняли рішення залишатися в тісному контакті.

Крім того, британський прем'єр підкреслив важливість виконання усіма сторонами Мінських домовленостей.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

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Автори: Віталій Саєнко, Антоніна Доломанжи