За словами глави держави, пріоритети на найближчий час загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя.

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів засідання військового кабінету та виділив успіхи окремих підрозділів ЗСУ.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні. На деяких темах він зупинився "з деталями", інші - поки що не на часі розголошувати.

"Щойно провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. Були командувачі ключових напрямків фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота. Перше: бригади оборони – молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей. Третє: щодо захисту цивільних громадян – Повітряні сили – молодці, тут із деталями", - заявив глава держави.

За його словами, пріоритети на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя: "І це буде", - наголосив Зеленський.

Зеленський здійснив кілька відряджень для озброєння ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, в рамках поїздки Зеленського до Європи канцлер Німеччини Шольц оголосив про новий великий пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість складає 2,7 мільярда євро. У тому числі - бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.

Також було домовлено, що Франція передасть Україні десятки бронемашин і легкі танки. Зокрема, Україна отримає AMX-10RC.

Крім того, Зеленський заявив, що найближчим часом будуть оголошені важливі рішення про створення літакової коаліції для України. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сказав, що Британія хоче стати ключовим учасником цієї коаліції.

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