Зокрема, від цих потенційних візитів повинні прямо залежати конкретні результати на посилення Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський окреслив українським дипломатам передумови для підготовки й організації здійснення наступних закордонних візитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на щорічній Конференції послів України. Він закликав українських дипломатів розглядати його візит до Сполучених Штатів як дуже важливий орієнтир і як "задану планку".

"У мене немає можливості здійснювати закордонні візити. Просто її немає - можливості. І немає часу. Так як це робилося раніше в інших умовах", - заявив Зеленський.

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Водночас глава держави сказав, що у нього є можливості робити це в інших форматах. Однак, український лідер допускає нові візити у разі дотримання важливої умови.

"Якщо якийсь візит потенційно матиме таке ж значуще, важливе і стратегічне наповнення як мій візит зараз до Сполучених Штатів, якщо від результатів візиту будуть абсолютно прямо залежати наші Збройні сили, усі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство в реалізації пунктів української формули миру, якщо можуть бути визначені кроки для прискорення нашої перемоги, - то як виключення із загальної практики воєнного часу можуть проходити мої переговори і ось так, на особистому рівні", - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що українські дипломати повинні знати, який потенційно результат для України буде здобуто у країнах їхньої відповідальності. Він закликав дипломатів боротися за Україну і за стратегічні результати для держави.

Візит Зеленського у США

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Джо Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу.

При цьому, Байден оголосив про виділення нової оборонної допомоги Україні на 1,85 млрд доларів, що, зокрема, включатиме комплекси Patriot і снаряди для них.

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