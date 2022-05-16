Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі обговорюватиметься післявоєнне відновлення України.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"На 23 травня заплановане звернення до учасників Форуму в Давосі. Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватись післявоєнне відновлення. Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу. І участь у роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього", - зауважив Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, 10 травня Офіс президента України повідомив, що в рамках цьогорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі планується провести окремий донорський захід на підтримку України.
Вloomberg писав, що на Всесвітньому економічному форумі виступить президент України Володимир Зеленський. Очікується, що тема України стане головною.