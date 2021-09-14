Ніхто не може тиснути на українську влади, стверджує президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчував тиску з боку екс-президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо розслідування діяльності компанії "Burisma" та нібито втручання з території України у вибори у США у 2016 році.

Про це він заявив в інтерв'ю "CNN", повну версію якого опублікувала прес-служба Офісу президента.

На запитання ведучого, чи перебував він під тиском Трампа, Зеленський відповів наступним чином: "Ні... Я не вважав, що на нас чиниться тиск... Я завжди вважав, що ми – незалежна країна, і я відчуваю себе амбітною, незалежною людиною, якій щодня треба вчитися у найкращих. Ось чому моя розмова з президентом Трампом відбулася у такому річищі".

Глава держави додав, що його головною метою під час тієї розмови з Трампом були хороші відносини із США та підтримка Штатами України, а президент США був тією людиною, "від якої залежала стабільність та допомога Україні".

Читайте такожХабар за закриття справи проти власника "Burisma": слідство щодо спроби підкупу глав НАБУ й САП завершили"Я не відчував, що він змушує до чогось. І я тоді говорив правду. Я не відчував такого тиску. Я сказав досить амбітно: я – президент своєї країни. Ніхто не може на нас тиснути... Я думав тільки про свою країну, про допомогу. Я не хотів ставити під загрозу військову допомогу. І я хотів провести ще одну зустріч у Білому домі, тому що моїй країні це було потрібно", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, восени 2019 року в США розгорівся скандал між Білим домом і Конгресом після появи у ЗМІ повідомлень, що представник розвідки США в рамках програми захисту викривачів порушень надав записку генеральному інспектору, де сказано, що Дональд Трамп "пообіцяв" щось лідеру іноземної держави, керуючись власними політичними інтересами.

У ЗМІ припускали, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня, Трамп міг наполягати на розслідуванні в Україні дій впливового політика від Демократичної партії, колишнього віце-президента Джо Байдена.

Прес-секретар палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 24 вересня оголосила, що Конгрес починає офіційне ініціювання процедури імпічменту Трампа.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського. В стенограмі йшлося, що Трамп просив Зеленського вивчити справу стосовно сина Байдена Гантера.

30 вересня Зеленський заявив, що Україна не проводить розслідувань "за командою" інших країн.

Віктор Шокін, який обіймав посаду генпрокурора України у 2015-2016 роках, стверджував, що його змусили написати заяву про звільнення через розслідування проти посадовців компанії "Burisma".

Экс-чиновник припускав, що компанія "Burisma Holdings Limited" мала підтримку США. У 2014 році членом ради директорів компанії став Гантер Байден. В той час Джо Байден обіймав посаду віце-президента Штатів.

Автор: Антоніна Доломанжи