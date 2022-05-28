На думку українського президента, Путін не може зрозуміти, що українці не хочуть бути частиною "руського міра" або частиною Російської Федерації.

Президент країни-агресора РФ Володимир Путин не розуміє, що українці не хочуть бути частиною "руського міра" і саме це завадило йому правильно оцінити Україну перед нападом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю проекту Nieuwsuur нідерландського телеканалу NOS.

Крім того, за словами Зеленського, Путін переоцінив свою армію.

"Мені здається, що він (Путін – ред.) просто не зовсім розуміє або не хоче це робити. Або не розуміє, що тут люди не хочуть бути частиною "руського міру", частиною Російської Федерації. Люди хочуть просто жити в своїй державі. Він, напевно, і трохи переоцінив свою армію, мені так здається", – поділився Зеленський.

Він також висловив думку, що Україні допомагає набутий досвід з початку війни ще в 2014 році.

На питання про те, що влада України недооцінила Путіна, оскільки у неї була інформація від США про підготовку нападу, але вона нічого не робила, поки Росія не вторглася. Зеленський відповів, що велася підготовка до можливої війни.

"По-перше, наша країна готувалася. Ми знали, що це може бути в будь-який момент", - відповів президент.

Як повідомляв УНІАН, в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що ще за рік до війни США радили Україні евакуювати населення і починати рити окопи.

Вас також можуть зацікавити новини: