Президент анонсував візит Остіна до України.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін має намір здійснити візит в Україну.

Президент України Володимир Зеленський сказав у Вашингтоні під час презентації Плану трансформації України, що Остін пообіцяв йому приїхати до Києва. Відео із заходу опублікував телеканал "Дом".

Президент нагадав, що міністерства оборони України й США підписали важливі документи, які стосуються збільшення військової допомоги та співробітництва у багатьох безпекових напрямках.

Читайте такожВізит Зеленського в США: підписано документи щодо енергетичної сфериЗеленський наголосив, що очікує конкретних речей, коли підписуються рамкові угоди, і зокрема від угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

"Я розумію конкретні речі. Ця угода буде розписана по деталях. Ми очікуємо на міністра Остіна в Києві з його візитом. Він обіцяв мені, що буде, і будуть дві команди працювати восени цього року", – заявив президент.

Раніше у межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського до США було укладено рамкову угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони США щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Угода забезпечує міжнародно-правову підтримку з боку США суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, спільну протидію російській агресії, а також сприяє набуттю Україною членства в НАТО.

Автор: Віталій Саєнко