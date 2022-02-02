Президент наголосив, що йдеться про деокупацію територій тільки дипломатичним шляхом, однак Україна більше не віддасть "жодної ділянки землі, яка б ціна цієї справи не була".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що усе надане озброєння Україна планує використовувати виключно для захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Президент наголосив, що вже не перший рік в Україні тривають війна, ескалація та окупація.

"Тому говорити про те, що ми бачимо в цьому (наданні військової допомоги Україні - УНІАН) ті чи інші тактичні кроки з нашого боку, я вважаю, несправедливо. Ми вже давно фундаментально розуміємо, що робити і що нам потрібно, щоб захищати нашу батьківщину", - наголосив він.

Зеленський додав, що після окупації частини території Україна нарощує рівень обороноздатності і спроможності армії.

"Я не готовий сьогодні говорити, про що, з якою країною ми детально домовляємося і що ми отримуємо. Для нас дуже важливо, що вся ця зброя - це захист. Ми думаємо тільки про мир, ми думаємо тільки про деокупацію територій і тільки дипломатичним шляхом. Ми говоримо про те, що сьогодні ми більше не віддамо жодної ділянки нашої землі, ми не віддамо наші території, яка б ціна цієї справи не була", - сказав глава держави.

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За його словами, Україна має не лише план дій, а й окремий перелік того, що потрібно для армії.

"Це дуже важливі і зрозумілі кроки. Тому це питання саме стримування", - пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що окремо дипломатичні кроки здійснює не тільки Україна, а й лідери інших європейських держав, які "й спілкуються з Росією у різних форматах, але й готують перелік важливих санкцій".

"Тут просто є розходження у народу України і у деяких лідерів. Ми говоримо про превентивні кроки, але знаємо, що світові лідери розділені. Хтось каже, що це повинні бути частково превентивні санкції, хтось каже, що вони мають бути у разі збільшення ескалації з боку Росії, але діалог іде з цього приводу", - зауважив президент.

Нагадаємо, з листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.