Тільки за останні два тижні в український бюджет було перераховано 3 млрд доларів від США.

В оборонному бюджеті США передбачена додаткова допомога Україні, зокрема, для розширення можливостей нашої військової авіації.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що США готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік з додатковою допомогою для України.

"Зокрема, йдеться і про розширення можливостей нашої військової авіації. Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал", - підкреслив президент України.

Він подякував США за підтримку, яку отримує Україна.

"Тільки за останні два тижні в український бюджет було перераховано 3 млрд доларів від США. Це дозволяє нам забезпечувати сьогодні поточні соціальні потреби українців", - наголосив Зеленський.

Він додав, що "Америка дійсно є лідером в глобальному захисті свободи".

Як повідомляв УНІАН, оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає 1 мільярд доларів на безпеку України. Розмір допомоги збільшили на 700 мільйонів доларів.

Пропонується призначити генерального інспектора, який контролював би використання допомоги Україною і звітував перед Конгресом кожні шість місяців. Крім того, передбачені квартальні брифінги про заходи щодо поповнення та відновлення запасів тактичних ракет.

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