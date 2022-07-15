Єврокомісія попереджає про ризик економічної втоми серед європейців.

Європейський Союз відстає від своїх гучних обіцянок надати значний пакет фінансової допомоги Україні, стикаючись із перспективою серйозних економічних проблем.

Майже два місяці тому президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала надати Україні 9 мільярдів євро екстрених позик. Наразі ЄС вдалося домовитися лише про початковий транш, який покриває дев'яту частину цієї мети, пише Bloomberg.

Наближаючись до традиційно неактивного літнього періоду в Брюсселі, ЄС зіткнеться з новими викликами, оскільки можливе повне відключення російського газу та посилення грошово-кредитної політики ризикують підштовхнути регіон до другої рецесії за два роки.

У травні Європейська комісія також зобов'язалася профінансувати основну частину відбудови країни, яка, за оцінками українського уряду, може скласти 750 мільярдів доларів. Це може призвести до ще більш гострих дискусій в ЄС, оскільки європейські країни досі не дійшли згоди щодо того, як залучати кошти.

За словами джерел Bloomberg, знайомих із дискусією, пропозиція Єврокомісії налякала деякі країни-члени, які побоюються величезних зусиль, необхідних для відновлення країни, і потенційних проблем з корупцією.

Вплив економічних наслідків війни тисне на уряди ЄС, оскільки вони починають турбуватися про ризик ослаблення підтримки Києва в найближчі місяці, особливо якщо енергоресурси стануть дефіцитнішими й дорожчими.

Коли міністри фінансів ЄС обговорювали допомогу Україні на зустрічі у вівторок, близько третини з 27 країн-членів попередили, що знадобляться нові заходи для підтримки найбільш уразливих груп усередині самого ЄС, які постраждали від поточної кризи, щоб запобігти їхньому невдоволенню Києвом, повідомляють джерела, знайомі з обговоренням.

Комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні сказав міністрам під час закритої зустрічі, що національні уряди повинні забезпечити достатньо сильну економічну відповідь на наслідки війни, щоб уникнути ризику втоми серед європейців. Джентілоні заявив журналістам у четвер, що уряди "зобов'язані" пом'якшити вплив підвищених цін, зокрема рахунків за електроенергію, на бідних.

Зазначається, що вівторок європейським міністрам вдалося домовитися лише про кредит на 1 мільярд євро для України як перший транш більшого пакету макрофінансової допомоги. Основна частина фінансового пакету, який в принципі був схвалений лідерами ЄС у травні, була заблокована через розбіжності між Комісією та Німеччиною щодо того, як структурувати фінансування.

Джерела Bloomberg вважають, що країни ЄС навряд чи вийдуть з цього глухого кута до того, як Брюссель піде на літні канікули. Усі 27 держав-членів повинні погодитися на умови пакету допомоги.

Німеччина спочатку намагалася переконати комісію надати гранти, а не позики, щоб полегшити борговий тягар України.

Єврокомісія попросила країни-члени надати гарантії за кредитами. Але Німеччина хоче зменшити обсяг своїх зобов'язань, аргументуючи це тим, що вона надала Україні 1 мільярд євро безповоротних грантів через Міжнародний валютний фонд, сказав німецький чиновник. Берлін закликав інші країни-члени надати додаткові гарантії.

Крім того, кредит у 1,5 мільярда євро, наданий Києву Європейським інвестиційним банком, також залишається заблокованим у механізмі ЄС, оскільки Єврокомісія вимагає більшого обсягу гарантій порівняно зі стандартними операціями банку. Представник комісії сказав, що ЄС має переконатися, що він може покрити збитки в разі дефолту України.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією видання Corriere della Sera, міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер блокує фінансовий транш Україні від Європейського Союзу в розмірі €9 млрд. Поки що чиновник погодився на виплату тільки €1 млрд.

Він виступає проти виділення коштів Україні шляхом спільного європейського боргу, як це було за часів пандемії COVID-19. Ліндер мотивує свою позицію тим, що у вересні Україна ризикує не виплатити €900 млн зовнішнього боргу.

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