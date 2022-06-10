Президент очікує, аби Європа підкріпила діями свої слова про приналежність українського народу до європейської сім'ї.

Європейський Союз може зробити історичний крок і довести, що слова про приналежність українського народу до європейської сім'ї не є порожніми.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення до учасників Копенгагенського демократичного саміту.

"На українському кордоні, на українському Донбасі, під Харковом, на півдні України ми можемо зараз бачити, що український народ справді готовий підкріпити слова про свою незалежність відповідними діями на захист незалежності. Але де той кордон, на якому буде видно, що і Європа готова підкріпити всі важливі для себе слова відповідними діями?" - запитав Зеленський.

"Чому, якщо опитування показують, що 71 відсоток європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу?" - додав глава держави.

"Чому, якщо базові цінності Європи передбачають, що кожен народ має однакове значення і його мають однаково поважати, українському народу так довго говорять про те, що він повинен залишитись у "сірій" зоні між Європейським Союзом і Росією? Чому, якщо Росія цинічно порушує буквально всі життєво важливі документи міжнародного права, досі залишаються ті, хто вагається, чи блокувати будь-які відносини з такою державою?" - сказав президент.

На його переконання, ці запитання вказують насправді на те, що Європейська система може програти, якщо слова не будуть підкріплюватися діями. "Демократична система може програти навіть на нашому континенті, якщо не буде дій", - сказав президент.

"Тож перше – треба нарешті прибрати цю "сіру" зону, яка так спокушає російську державу. Треба переходити до дій від слів про те, що Україна – це частина європейської сім'ї. Найближчими тижнями Євросоюз може зробити історичний крок, який доведе, що слова про приналежність українського народу до європейської родини не є порожніми", - наголосив Зеленський.

"Друге – потрібні дієві, юридично зобовʼязувальні гарантії безпеки в оновленій архітектурі безпеки для Європейського континенту. Таку систему гарантій ми опрацьовуємо зараз для України. І тільки тоді, коли вона з'явиться, можна буде впевнено говорити, що тисячі слів на сторінках конвенцій, статутів, договорів і меморандумів – це не просто слова, а реальність, яка підкріплюється діями", - заявив президент.

Крім того, глава держави наголосив, що потрібно також нарешті навчитися діяти превентивно.

"Не просто реагувати, а діяти вже тоді, коли тільки прозвучали слова про агресію. Коли вже стає зрозумілим, що війна може розпочатись у будь-який момент. Агресор повинен відчути силу демократичного світу, силу міжнародного права вже тоді, коли тільки збирається порушити наявні базові норми", - підкреслив Зеленський.

"І третій обов'язковий пункт – усі воєнні злочинці завжди мають нести відповідальність. Справедливість має сказати своє слово. І слово справедливості має бути підкріплене діями. За кожну смерть, заподіяну в Україні російськими солдатами, за кожне катування і зґвалтування, за кожне зруйноване місто, за депортацію дорослих і дітей повинні відповісти і ті, хто це робив безпосередньо, і ті російські командири та політики, які віддавали такі накази", - констатує Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: