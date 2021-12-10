Президент зазначив: США і європейські країни підтримують Україну в тому, що вона не ведеться на провокації РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що український корабель "нічого" не порушував в Азовському морі.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1".

"По-перше, ми нічого не порушували. По-друге, я вам скажу: і Сполучені Штати Америки, і Європа, до речі, підтримують нас і кажуть мені особисто, що ви молодці, що ви не йдете на численні провокації з різних боків, - з боку і Росії, і з боку інформаційних провокацій, наприклад, чи з боку сепаратистів - постріли", - зазначив Зеленський.

Глава держави сказав, що "треба на все спокійно дивитись і не кричати, що завтра сюди зайде ворог і все пропало, давайте дуже терміново допомагайте нам...".

"Треба бути міцними, розраховувати на себе, на свою армію. Вони точно патріоти. І тут точно вже питання не в кількості. (Україна - УНІАН) - велика країна. Вона це показала на початку війни на сході. Всі готові у будь-який момент стати військовими та захищати свою державу", - сказав Зеленський.

Читайте також"Черговий акт агресії": США зреагували на інцидент з українським судном "Донбас"Як повідомляв УНІАН, 9 грудня у ФСБ РФ заявили про рух корабля управління "Донбас" ВМС України, який нібито "створює загрозу безпеці мореплавання", в напрямку Керченської протоки.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що український корабель перебував в Азовському морі на законних підставах. За його словами, пошуково-рятувальне судно виконувало свою роботу без озброєння.

У Міноборони України заявили, що Російська Федерація перекрила близько 70% акваторії Азовського моря, що перешкоджає вільному судноплавству.

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Автор: Віталій Саєнко