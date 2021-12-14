Одна з петицій вже перебуває на розгляді, а інша - очікує на розгляд.

Дві електронні петиції про скасування "примусової" вакцинації населення проти коронавірусу набрали необхідні 25 тисяч підписів.

Про це свідчать дані на сайті президента України.

Ініціатором однієї з петицій став Юрій Ахрамєйко. Наразі вона зібрала 25444 підписів і вже перебуває на розгляді. Автор просить президента Володимира Зеленського скасувати карантинні обмеження, оскільки вони "безглузді".

Читайте такожУ Франції почала діяти обов’язкова вакцинація від коронавірусу для медиків (відео)"Ми вимагаємо повністю скасувати карантин, безглуздий масковий режим, та вакцинацію, яка вже стала примусовою для деяких верств населення. Залишити лише вакцинацію для охочих і тільки на платній основі", - йдеться у тексті петиції.

Крім того, автор вимагає "не вести статистику і не згадувати в новинах про коронавірус".

"P. S. Якщо ця петиція набере потрібні 25 тисяч і Ви її проігноруєте або з відповіддю в стилі, передам прем'єр-міністру і ніяких конкретних і радикальних змін не буде, ми всі, які тут підписалися будемо вважати, що у Вас немає своєї думки, не чуєте народ, справжньої демократії немає, а значить світом керує закулісна мафія, а не здоровий глузд", - зазначив автор петиції.

Другу петицію ініціював Дмитро Зінькевич. Вона набрала 25121 голос і перебуває у статусі "Очікує на розгляд". Автор просить скасувати "примусову" вакцинацію проти коронавірусу через те, що вакцини є "простроченими".

"Прошу заборонити примусову вакцинацію населення. Не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати. Прошу президента та міністра охорони здоров'я надати людям право обирати хочуть вони вакцинуватись чи ні. Ми вас підтримали на виборах - підтримайте ж тепер і Ви нас", - зазначив Зінькевич.

Нагадаємо, що 9 грудня набувв чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою.

Цього разу йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

У МОЗ зазначили, у разі отримання принаймні одного щеплення проти COVID-19, підстав для відсторонення або продовження відсторонення працівника від роботи немає.

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Автор: Марта Гичко