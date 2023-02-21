У Китаї заявили, що глибоко стурбовані триваючою ескалацією "конфлікту" і можливістю виходу ситуації з-під контролю.

Китай "глибоко стурбований" тим, що війна в Україні "виходить з-під контролю".

Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган, виступаючи з програмною промовою на відкритті конференції з безпеки Лантін в Пекіні, пише CNN.

"Китай глибоко стурбований триваючою ескалацією конфлікту і можливістю виходу ситуації з-під контролю. Ми закликаємо відповідні країни негайно припинити розпалювати вогонь, звинувачувати Китай і роздувати риторику "сьогодні Україна, завтра Тайвань"", - сказав китайський дипломат.

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Зазначається, що заява Цинь Гана прозвучала на тлі візиту головного дипломата Китаю Ван Ї до Москви цього тижня.

Війна в Україні - позиція Китаю

Як повідомляв УНІАН, Китай неодноразово відмовлявся засуджувати Росію за її вторгнення в Україну і утримувався від того, щоб називати це "війною". Китай послідовно покладає провину за конфлікт на НАТО і США. Також Пекін заперечує, що надає допомогу Росії в її вторгненні в Україну.

Раніше керівник Офісу закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ван Ї сказав, що Пекін готовий працювати з іншими країнами для досягнення припинення вогню і міцного миру в Україні.

На Мюнхенській конференції з безпеки Ван Ї заявив, що Пекін готовий представити власні мирні пропозиції для України та Росії. У Китаї зазначають, що війна має припинитися. Ван Ї додав, що пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет всіх держав повинні поважатися.

Тим часом, видання CNN повідомило, що Китай нібито веде подвійну гру. Публічно Пекін виступає за мир, але є "тривожні" сигнали, що Китай готується таємно постачати летальну зброю Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай про серйозні наслідки у разі передачі Росії летальної зброї для застосування в Україні. А постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перейде "червону лінію" , якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії. Вона зазначила, що Вашингтон вітає заяву Пекіна про його бажання миру, але підтримку російського вторгнення в Україну постпред назвала неприйнятною.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в понеділок також заявив, що якщо Китай буде передавати зброю Росії, це стане "червоною лінією".

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