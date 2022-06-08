Зеленський заявив, що це є знущанням з людей, які пам'ятають ще сильний і гордий Донецьк, "Донбас-арену" і матчі Євро-2012 та бачать наразі місто-привид.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "неадекватного рівня ідею" росіян щодо проведення псевдочемпіонату футбольних клубів з окупованих територій.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський нагадав, що рівно 10 років тому у цей день почався Євро-2012 – чемпіонат Європи з футболу, який об’єднав усіх українців і абсолютну більшість європейців. Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – в Києві, матчі проводились в різних містах Польщі та України і зокрема в Донецьку, на "Донбас-Арені".

"Всього лише 10 років минуло – а таке враження, що це було в іншому світі. Якраз сьогодні окупанти випустили абсолютно божевільну новину, що нібито вони готуються об’єднати якісь футбольні клуби з усіх окупованих територій в один псевдочемпіонат – з Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, навіть з частини території Грузії. Це просто знущання окупантів над людьми, які все прекрасно пам’ятають. 10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом. А потім прийшла Росія. Принесла як раз такого неадекватного рівня ідеї. І тепер це місто-привид, яке втратило більшість людей, тисячі життів і абсолютно всі перспективи", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що тільки повернення України, яке обов’язково буде, поверне для цих територій нормальне життя – мирне, безпечне, відкрите для всього світу.

"І звичайно – нові матчі команд світового рівня на "Донбас-арені", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше житель непідконтрольного українській владі Донецька Ігор Полтавець прогулявся навколо стадіону "Донбас Арена" і розповів, в якому стані він знаходиться зараз.

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