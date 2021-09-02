Глава держави заявив, що для України важливо повернути окуповані Росією Крим і Донбас, а також стати успішною країною.

Президент Володимир Зеленський вважає, що в України немає часу мріяти, бо вона має мету.

Про це президент України сказав під час зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету (трансляція виступу президента велася Офісом президента у Facebook).

"В усьому світі відома американська мрія. Але ми втратили чимало часу. У нас немає часу мріяти. У нас немає мрії. У нас є українська мета. І це, звісно, не тільки цифровізація. Ми повертаємо своїх людей. Для нас це дуже важливо, повернути, і повернути Крим, повернути Донбас. Ми будемо сильною, впевнений, успішною країною. Лідером Європи", - наголосив Зеленський.

"Чому я впевнений у цьому? Ні, не тому що все можливо, а тому що можливо все!" - переконаний президент.

Глава держави запросив усіх присутніх до України, аби на власні очі переконатись у цьому.

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Крім цього, Володимир Зеленський сказав, що прагне, аби у майбутньому українці могли голосувати на виборах в режимі онлайн через всесвітню мережу Інтернет.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету (трансляція виступу президента велася Офісом президента у Facebook).

"Мабуть, найвідомішою промовою, проголошеною тут, у Стенфорді, є промова Стіва Джобса. Колись Apple починав свій шлях у гаражі, починав шлях, на перший погляд, божевільних ідей, і Україна має схожу ситуацію. Колись ми з командою сиділи у невеликому офісі, генерували ідеї, у які, до речі, ніхто не вірив. Про які казали те, що часто казали Стіву Джобсу - це неможливо", - розповів Зеленський.

У цьому моменті президент України продемонстрував iPhone і розповів про українське творіння "Держава у смартфоні".

"І сьогодні 26 мільйонів українців можуть онлайн у смартфоні оформити документи при народжені дитини, користуються іншими цифровими документами, отримали дозвіл на будівництво, відкрити бізнес можуть за 7-15 хвилин (швидше, ніж у більшості країн світу). Україна стала першою країною у світі, яка має цифровий паспорт. Вгадайте висновок - правильно, усе можливо!" - наголосив Зеленський.

"І наша мета на найближчі роки - 100% державних послуг онлайн, а в майбутньому ми прагнемо, аби усі наші любі громадяни України мали можливість за бажанням голосувати на виборах в Інтернеті", - сказав президент.

Візит Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, що 31 серпня президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до США.

Програма візиту охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях Сполучених Штатів, де Зеленський проведе важливі зустрічі з американськими чиновниками.

Зокрема, в перший день поїздки він зустрівся з міністрами енергетики та оборони США, а також керівником NASA Біллом Нельсоном.

На другий день, крім Байдена, у нього заплановані зустрічі з представниками великого американського бізнесу.

Автор: Віталій Саєнко