Він наголошує, що об'єднаними зусиллями вдасться зупинити російську агресію.

Президент України Володимир Зеленський задоволений сьогоднішніми перемовинами з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Відповідаючи на запитання, чи задоволений Зеленський нинішніми перемовинами з Шольцем та його сьогоднішніми заявами, а також чи бачить він Німеччину як надійного партнера, президент сказав: "Я дуже задоволений нашою зустріччю, скажу відверто".

"Я задоволений тим, що наше об'єднання, про яке ми дуже багато говоримо і вважаємо, що воно повинно бути, - це і є початок перемоги. Я сьогодні це об'єднання бачив за нашим столом. Я бачив підтримку від кожного з лідерів", - зазначив Зеленський.

Крім того, за словами президента, Шольц хоче, щоб війна в Україні закінчилася, і висловив упевненість, що весь німецький народ підтримує Україну.

"Я вірю, що нашими об'єднаними зусиллями ми можемо зупинити російську агресію, закінчити цю війну. Для нас дуже важливі ті речі, про які сьогодні сказав канцлер. Про те постачання, яке у нас іде, і яке ми очікуємо. Особливу увагу ми приділили протиповітряній обороні", - додав президент і висловив впевненість, що Німеччина допоможе Україні в цьому.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Румунії Клаус Йоганніс та канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідали Київ та постраждале від російських воєнних злочинців місто Ірпінь, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

На спільному брифінгу лідерів держав французький президент наголосив, що Україна сама має вирішувати, у який момент сідати за стіл переговорів та як відновлювати мир.

Також Макрон анонсував передачу ЗСУ додаткової артилерії.

Сторони підтримують якнайшвидше надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

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