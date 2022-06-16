За словами президента, лідери спілкувалися, "цілком розуміючи одне одного".

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі, президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом говорив про посилення оборони України, посилення санкційного тиску на РФ та євроінтеграцію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив на брифінгу після зустрічі.

"​Цей візит чотирьох лідерів у Київ і наші переговори довели ще раз, що наша головна сила і найбільш ефективна зброя – це обʼєднання. Обʼєднання, від якого залежить все інше", - зазначив Зеленський.

Зеленський нагадав, що коли лідери держави вже прибували на вокзал у Києві, прозвучала сирена повітряної тривоги – у більшості областей України.

"І це доводить, що Росія не обирає – кому і коли погрожувати, не обирає – кому в Європі дарувати безпеку. Російська агресія проти України – це агресія проти всієї обʼєднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки обʼєднаною має бути і наша відповідь", - наголосив глава держави.

За його словами, українці сьогодні – на передовій в боротьбі проти російських ударів, але не наодинці, що підтверджується саме таким форматом сьогоднішньої зустрічі.

Президент розповів, що лідери держав, "цілком розуміючи одне одного", говорили зокрема про посилення оборони України.

"І я вдячний партнерам за відповідні кроки, які були погоджені сьогодні. Говорили про скоординованість наших підходів до економічної підтримки України та у післявоєнній відбудові. Проаналізували наші спільні можливості для протидії продовольчій кризі, яку спровокувала Росія", - повідомив він.

На думку Зеленського, необхідно зробити все, що можливо, щоб не допустити реалізації російського задуму з голодом і політичним хаосом в країнах Африки і Азії, які залишились без постачання продовольства з України.

Також лідери держав предметно обговорили подальший санкційний тиск на Росію та питання щодо майбутнього Європи і європейської інтеграції України.

"​Говорили про нові санкційні кроки Європейського Союзу, які потрібні для відновлення миру. Сьомий санкційний пакет має бути погоджений", - наголосив глава держави.

За його словами, більш детально планується обговорення питання відновлення України після війни.

​"Також обговоримо і роботу з відшкодування усіх збитків, завданих Росією – Україні, українським громадянам, українським компаніям. Наша держава дуже активно працює над цим. Приділили увагу і тому, як зупинити розгортання глобальної продовольчої кризи. Україна робить все можливе для розблокування наших морських портів, але цю блокаду повинен припинити той, хто її розпочав, а саме: російський флот", - підкреслив Зеленський.

Він також подякува Румунії за допомогу в транзиті Дунаєм українських вантажів, у тому числі зерна.

Вас також можуть зацікавити новини: