Він наголосив, що світ має силу, щоб це зупинити.

Зараз через божевілля російських керівників для кожної нації світу - період невизначеності й небезпеки, світ чує та переконується, що попереду може бути ще більше воєн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. За словами Зеленського, сьогодні він провів дві телефонні розмови. Зокрема, з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою та президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

"Ми обговорили нашу співпрацю в міжнародних інституціях. Зокрема, дуже корисним для захисту міжнародного права, для збереження здорового глузду в міжнародних інституціях було головування Албанії в Раді Безпеки ООН. Албанське представництво завжди морально й чесно реагувало на потоки російської брехні в ООН. І це важливо, щоб чесний голос завжди звучав у відповідь на російську дезінформацію", - заявив глава держави.

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З президентом ОАЕ, як зазначив Зеленський, вони говорили про двосторонні відносини, про можливості підтримки України в різних сферах з боку Еміратів. "Поінформував і пана президента Еміратів, і пана премʼєр-міністра Албанії щодо нашої глобальної роботи стосовно Формули миру, підготовки Глобального саміту миру", - сказав президент.

Він підкреслив, що це спільний інтерес усіх у світі, хто цінує стабільність та передбачуваність, щоб Глобальний саміт миру мав результат, щоб міжнародне право знову діяло на повну.

"Зараз через божевілля російських керівників для кожної нації світу – період невизначеності й небезпеки. Все частіше світ чує та переконується, що попереду може бути ще більше воєн. Але ми маємо силу, щоб це зупинити. Ми маємо силу захистити нормальне життя. Світ має цю силу. І вона має спрацювати зараз – має зупинити Росію. Я вдячний усім, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає Україну, хто працює заради України й хто памʼятає: головне завдання - дати нашій державі всі можливості, щоб вигнати окупантів. Обовʼязково це зробимо", - заявив глава держави.

Зеленський про війну: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський, говорячи про можливість замороження війни, назвав російського диктатора Путіна хижаком, який не задовольняється замороженими продуктами.

Під час виступу у Давосі український президент сказав, що Україні буде важко у разі, якщо допомога від союзників припинить надходити. А якщо РФ вдасться захопити Україну, то вона почне війну з НАТО, переконаний він.