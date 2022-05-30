Президент наголосив, що необхідною подальша збройна та фінансова підтримка України.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відкидає намагання відшукати альтернативу її членству в ЄС та хоче отримати статус кандидата.

Про це він заявив під час відеозвернення на засіданні Європейської ради.

Зеленський нагадав, що президент Європейської ради Шарль Мішель нещодавно відвідав Одесу, де через ракетну атаку був змушений спуститися в укриття.

"А якщо це відчувалося навіть на такому рівні, то чому Росія досі не визнана державою-терористом, державою-спонсором тероризму?" - запитав він.

Крім того, президент наголосив, що ніколи європейський дім не був завершений без України та не буде, як і не буде повноцінної європейської сили без України.

"Сам факт того, що Україна залишалась уламком Європи, десь там, за кордонами ваших держав, сприяв тому, що у Росії розвинувся агресивний апетит на захоплення сусідів. Тільки розширенням, посиленням європейської єдності можна не допустити повторення того, що Європа пережила і 24 лютого, і в 2014 році, і навіть в 1968 чи в 1956 роках", - наголосив він.

На думку глави держави, саме тому на стратегічному рівні вже у червні має бути затверджений статус кандидата в члени ЄС для України.

"І ми відкидаємо будь-які намагання відшукати нікому не потрібну, будь-яку альтернативу або знайти щось ще для України. Для нас потрібно бути такими, як ви. Ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата. Ми виконали всі необхідні критерії для цього статусу", - підкреслив він.

Зеленський вважає, що ті окремі держави, які ще досі не впевнені в Україні, змінять свої думки та покажуть об'єднану силу народів, які безпрецедентною більшістю підтримають членство України в ЄС.

"Саме зараз ви можете визначити, чи дійсно правдиве все те, що Євросоюз говорить сам про себе. Про єдність в різноманітті, про спільні цінності і однаковий підхід до всіх демократій Європи. Нам потрібен спільний митний простір, який посилить і Україну, і всіх, хто залучений до торгівлі з нами. Потрібен спільний платіжний простір, який прискорить інтеграцію на рівні звичайних людей. І спільний роумінговий простір. Дуже важливо, щоб наші переселенці, а їх більше 5 мільйонів, не відчували дискримінації", - додав президент.

Водночас, він відзначив, що абсолютно необхідною є й подальша збройна та фінансова підтримка для України.

"І це ще одна причина, щоб знайти і заморозити, а потім конфіскувати всі російські активи і направити їх на відбудову і компенсацію завданої війною шкоди", - вважає Зеленський.

Він вчергове закликав європейські країни долучатися до реалізації ініціатив з відбудови України.

"Якщо відбудова почнеться під час війни і буде дійсно загальноєвропейською, то це стане одним з найбільш переконливих доказів для всіх і, звичайно, насамперед для Росії, – що європейці сильні. І не дозволять зруйнувати жодну з невіддільних частин Європи. Ані Україну, ані будь-яку іншу частину", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що сьогодні внаслідок російського обстрілу Херсонської області загинула 9-річна дівчинка, поранення отримали 7-місячне немовля та дівчинка 5 років.

"Жодна нормальна людина не може просто змиритись з цим. З такими злочинами. Щоденними. Це свідомі вбивства російськими військовими наших цивільних, наших дітей. Вони точно знають, по кому вони стріляють. І я дуже розраховую на вашу принциповість і активність в тому, щоб кожен російський військовий, який вбивав чи катував наших людей, і кожен командир, який віддавав такі накази чи потурав цьому, – постали перед судом. Європа точно може це зробити... Це питання не просто про відповідальність агресора за конкретну війну, а про захист людяності як такої", - підкреслив Зеленський.

Членство в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

8 квітня під час візиту до Києва фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Україна вже його заповнила й передала Євросоюзу.

Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Зеленський сподівається, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС займе "кілька років, можливо, кілька десятиліть". Він запропонував створити новий тип "європейської політичної спільноти", яка дозволить Україні та іншим країнам приєднатися до "основних європейських цінностей". Водночас Макрон зазначив, що приєднання до нього не гарантує майбутнє членство в ЄС.

В Офісі президента України розкритикували пропозицію "окремих західних політиків" створити альтернативу вступу нашої держави до Євросоюзу.

19 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Києву не потрібні сурогати статусу кандидата до ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України.

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