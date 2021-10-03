Президент також підкреслив, що не брав участі в цій операції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив про "вагнеровцах" з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком ще до їх затримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на брифінгу в Трускавці.

Читайте такожЗасідання ТСК щодо "вагнерівців" не відбулося: названо причину

Зокрема, журналісти телеканалу "Прямий" запитали у президента, чи правдиві слова розслідувачів Bellingcat про те, що спецоперація із затримання "вагнерівців" була зірвана після наради в офісі президента.

Крім того, журналісти поцікавилися, чому ані Зеленського, ані інших учасників тієї наради не допитали, ані правоохоронці, ані члени парламентської тимчасової слідчої комісії.

"Мені здається, власник каналу, гетьман Порошенко, мені здається, він говорив, що він брав участь у цій операції. Мені здається, що його треба і допитувати. Я не брав участі в цій операції, Я не беру участь в російських операціях в принципі", - зазначив глава держави.

Президент також підтвердив, що обговорював питання "вагнерівців" з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Моє обговорення питання "вагнерівців" було з паном Лукашенком – це правда, телефоном", - сказав Зеленський.

Глава держави розповів, що Лукашенко пообіцяв йому вивчити це питання і сказав, що вони "зроблять все можливе".

"І після цього все", - додав Зеленський.

Затримання "вагнерівців":

29 липня 2020 року в Білорусі затримали бойовиків з ПВК Вагнера, 32 - під Мінськом, ще одного - на півдні країни. Серед них були й ті, хто воювали проти України на Донбасі.

Тоді правоохоронці Білорусі повідомили, що до них надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. Білорусь звернулася до української влади з проханням перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

11 серпня офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 бойовиків. Всі 28 осіб, серед яких 9 громадян України, підозрюються в участі в терористичній організації.

14 серпня Білорусь видала Росії 32 затриманих "вагнерівця".

18 серпня головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК Вагнера була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України та їх затримання, яка зірвалася через витік інформації з офісу президента.

Своєю чергою в ОП, Службі зовнішньої розвідки та СБУ спростували цю інформацію.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

19 травня 2021 року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, становити загрозу національній безпеці України.

10 вересня голова ТСК Мар'яна Безугла заявила, що комісія не знайшла доказів зриву спецоперації з вини українських спецслужб або керівництва держави. Також Безугла підкреслила, що рішення про скасування спецоперації в Україні ніхто не приймав. Зате було прийнято рішення її відстрочки.

Автор: Антоніна Доломанжи