Кадрових питань у переліку немає.

У четвер за ініціативи президента відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар голови ВР Дмитра Разумкова Ольга Туній.

Спікер підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер, 20 травня, о 16:00 на вимогу президента України.

Що розглядатимуть депутати: детальний перелік

У переліку значаться:

законопроекти, що стосуються повноважень приватних виконавців,

проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи (№4578),

законопроект щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (№4367),

проект закону про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої Ради правосуддя,

проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів (№5090),

проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил (№4532),

проект закону про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача (№4547).

Кадрових питань немає.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозував, що у четвер, 20 травня, Верховна Рада розгляне призначення трьох нових міністрів.

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Автор: Надя Пришляк