20 травня нардепи зберуться на позачергове засідання Ради / фото Кузьмін Олександр / УНІАН

У четвер за ініціативи президента відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар голови ВР Дмитра Разумкова Ольга Туній.

Спікер підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер, 20 травня, о 16:00 на вимогу президента України.

Що розглядатимуть депутати: детальний перелік

У переліку значаться:

  • законопроекти, що стосуються повноважень приватних виконавців,
  • проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи (№4578),
  • законопроект щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (№4367),
  • проект закону про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої Ради правосуддя,
  • проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів (№5090),
  • проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил (№4532),
  • проект закону про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача (№4547).

Кадрових питань немає. 

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозував, що у четвер, 20 травня, Верховна Рада розгляне призначення трьох нових міністрів.

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Автор: Надя Пришляк