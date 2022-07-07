На зустрічі в офісі президента обговорювалося посилення санкцій проти РФ і необхідність подальшої підтримки України.

В Києві знаходяться сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, які є співавторами резолюції про визнання Росії країною-спонсором тероризму.

Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.

Грем і Блюменталь представляють Республіканську і демократичну партії США.

"Разом з президентом України Володимиром Зеленським і командою офісу ... обговорили з сенаторами питання посилення санкцій проти Росії", - написав Єрмак.

"Ліндсі Грем і Річард Блюменталь є співавторами резолюції із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію країною-спонсором тероризму, яку в червні підтримав комітет Сенату Сполучених Штатів з міжнародних відносин. Сенатори вручили нам копію резолюції. ... Це важливі плоди роботи міжнародної санкційної групи Макфола-Єрмака... Це потрібно зробити, щоб сильніше вдарити по державі, яка вбиває мирних людей", - підкреслив керівник офісу президента.

Він висловив вдячність сенаторам за важливу роботу.

Також на зустрічі з сенаторами було обговорено питання необхідності поставки Україні сучасних систем ППО і подальшої підтримки України, додав Єрмак.

Війна в Україні та допомога США:

7 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвлив закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.

Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

9 травня президент США Америки Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що закон розрахований на 2022 і 2023 роки та передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту оборонно-промислового комплексу США.

11 травня Палата представників США підтримала рекордний пакет допомоги для України на загальну суму близько 40 мільярдів доларів.

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