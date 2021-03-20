У Міністерстві закордонних справ переконані, що Україна після деокупації відновить порушені Росією права законних власників на земельні ділянки в Криму.

У Міністерстві закордонних справ України назвали юридично нікчемним указ президента РФ Володимира Путіна про позбавлення українців права володіти землею в окупованому Росією Криму.

Як заявив у коментарі УНІАН речник МЗС Олег Ніколенко, заборона володіти землею в більшості районів Криму йде в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова.

«В найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує зросійщувати Крим», - наголосив речник.

Читайте такожВідсьогодні Путін заборонив українцям володіти землею в Криму

За його словами, указ президента РФ № 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України.

«Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені», - заявив Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що Росія вкотре демонструє зухвале нехтування основоположними нормами і принципами права, зокрема й міжнародного.

За його запевненням, такі дії не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти.

"Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги Кримської платформи та її інавгураційного саміту цьогоріч", - підсумував Ніколенко.

Що передувало:

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 2020 року президент РФ своїм указом розширив перелік територій, де іноземці не можуть володіти земельними ділянками. До переліку потрапила більшість районів в окупованому Криму.

Сьогодні указ набув чинності.

Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна звертатиметься до міжнародних судів у зв’язку з встановленням Росією заборони для українців володіти землею в окупованому Криму.

В Європейському Союзі вважають цей указ Путіна порушенням міжнародного гуманітарного права.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко